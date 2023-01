Der DLF-Wetterfrosch. (picture alliance / dpa / Horst Ossinger)

Meist regnerisch, nur im Osten und Südosten anfangs noch trocken. Auch an den Alpen teils sonnige Abschnitte, später auch dort Regen. Höchstwerte zwischen 5 und 14 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer, im höheren Bergland in Schnee übergehend. Vor allem im Westen kurze Gewitter möglich. 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag nach Südosten abziehender Regen, an den Alpen nachlassender Schneefall, dann meist trocken, in der Osthälfte zeitweise sonnig. Später von Westen erneut Bewölkungsverdichtung und nachfolgend Regen. 4 bis 9, im Bergland um 2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.