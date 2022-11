Radlerin im Regen (picture alliance / Felix Kästle / dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden und Nordosten nachlassende Niederschläge. Im Westen am Nachmittag gebietsweise Schauer. Auch in Südostbayern Regen und an den Alpen Schnee. Sonst wechselnd bewölkt und stellenweise Auflockerungen. Höchstwerte von 1 Grad im Nordosten bis 11 Grad im Südwesten. Morgen im Nordosten und Osten aufgelockert bewölkt, im Westen und Südwesten verbreitet Regen. Temperaturen von 3 Grad an der Oder bis 11 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag bewölkt mit Schauern. Im Tagesverlauf nachlassender Regen und Wolkenauflockerungen. 4 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.