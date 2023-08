Wetter

Gebietsweise Schauer, 15 bis 21 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Nordosten Dauerregen, sonst vor allem im Süden und Westen bis in die Mitte gebietsweise schauerartige Niederschläge. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer. Später im Westen nachlassend und vermehrt Auflockerungen. Höchsttemperaturen 15 bis 21 Grad.

07.08.2023