Tagsüber nur im Norden und Nordwesten sonnig. Sonst bedeckt - Schnee, Schneeregen oder Regen möglich (Archivbild). (Armin Weigel/dpa)

Morgen im Süden und Südosten geringe Schneefälle, am Nachmittag auch an den Alpen und im Erzgebirge nachlassend. Über der Mitte und zunächst dem Norden zeitweise Sonne. Im Norden im Tagesverlauf aufkommende dichte Bewölkung, meist trocken. 0 bis 4 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Sonntag in der Nordhälfte meist stark bewölkt bis bedeckt mit etwas Regen oder Nieselregen. In der Südhälfte im Tagesverlauf größere Auflockerungen. 1 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.