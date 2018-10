Bundesgesundheitsminister Spahn will die Geburtshilfe künftig zu einem akademischen Beruf machen.

Hebammen sollten statt wie bisher an speziellen Schulen in einem dualen Studium ausgebildet werden, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Am Ende stehe ein Bachelor-Abschluss. Spahn betonte, die Anforderungen an die Geburtshilfe stiegen ständig.



Eine Akademisierung der Hebammen-Ausbildung war im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Zudem wird damit eine EU-Richtlinie umgesetzt, nach der die Ausbildung für das Berufsfeld bis zum Januar 2020 reformiert sein muss.