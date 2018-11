Die Ausrufung der Republik vor 100 Jahren, die antisemitischen Pogrome im Jahr 1938, der Fall der Mauer 1998: In Deutschland ist am heutigen 9. November an die damaligen Ereignisse erinnert worden.

Bundespräsident Steinmeier würdigte im Bundestag die Ausrufung der Republik als Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte. Der 9. November 1918 habe in der Erinnerungskultur nie einen angemessenen Platz gefunden, obwohl er der parlamentarischen Demokratie in Deutschland zum Durchbruch verholfen habe, sagte der Bundespräsident in einer Gedenkstunde des Parlaments. Er forderte ein entschiedenes Eintreten gegen einen neuen aggressiven Nationalismus im Lande. Denn dieser vergolde die eigene Vergangenheit und suhle sich im Triumph über andere. Nötig sei stattdessen ein starkes Eintreten für die Demokratie und ein aufgeklärter, demokratischer Patriotismus.



Bundestagspräsident Schäuble hatte zuvor an die antijüdischen Pogrome vom 9. November 1938 erinnert. Spätestens an diesem Tag sei Deutschlands Weg in den Abgrund für alle sichtbar geworden, sagte der CDU-Politiker. Zugleich warnte er vor wachsendem Antisemitismus. Aktuelle Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens zeigten, wie nötig deren Schutz auch im 21. Jahrhundert noch sei. Frieden und Freiheit dürften nie wieder gefährdet werden, betonte Schäuble.



Bundeskanzlerin Merkel sagte bei einer Gedenkveranstaltung in der Synagoge in der Rykestraße in Berlin, der Staat und jeder einzelne Bürger müssten entschlossen und konsequent gegen Rassismus und Ausgrenzung vorgehen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, warnte vor geistiger Brandstiftung und nannte in diesem Zusammenhang ausdrücklich die AfD. Die Kräfte, die Hass und Hetze verbreiteten, dürften nicht noch mehr an Boden gewinnen. Es sei eine Schande für das Land, wenn wieder jüdische Restaurants angegriffen und Flüchtlinge attackiert würden.