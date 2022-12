Zum 80. Jahrestag des nationalsozialistischen "Auschwitz-Erlasses" ist der Ermordung und Deportation von Sinti und Roma gedacht worden. (imago images/Rolf Walter)

Der Zentralratsvorsitzende der Sinti und Roma, Rose, erklärte in der Gedenkstätte Sachsenhausen, dies sei ein lange verdrängter Teil der deutschen Geschichte gewesen. Die demokratischen Parteien hätten sich diesem Kapitel aber gestellt. Dennoch herrsche in Deutschland ein verbreiteter Antiziganismus, den die Gesellschaft ächten müsse. Kulturstaatsministerin Roth forderte die volle Anerkennung und Gleichberechtigung für Sinti und Roma. Zugleich müsse ihr großer kultureller Reichtum sichtbarer werden.

Am 16. Dezember 1942 hatte das NS-Regime per Erlass angeordnet, Sinti und Roma in ganz Europa zu verfolgen und ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zu deportieren. Insgesamt wurden mehrere 100.000 Menschen ermordet.

