18 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat US-Präsident Trump potenziellen neuen Angreifern mit massiver Vergeltung gedroht.

Auf einer Gedenkveranstaltung in Washington wandte er sich unter anderem an die afghanischen Taliban. Wenn irgendjemand es wage, die USA zu attackieren, werde man mit dem "gesamten Ausmaß amerikanischer Macht" antworten, erklärte Trump. Man werde dort hingehen, wo sich die Feinde aufhielten.



Ende 2001 waren US-Truppen in Afghanistan einmarschiert, um das Taliban-Regime zu stürzen. Es hatte sich geweigert, Al-Kaida-Chef Osama bin Laden auszuliefern. Er galt als Drahtzieher der Anschläge vom 11. September.



Fast 3.000 Menschen kamen damals ums Leben. Terroristen hatten Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und in das Pentagon bei Washington gesteuert.