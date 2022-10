Sachsen-Anhalt

Einschusslöcher in der Tür der Synagoge in Halle nach dem Anschlag im Jahr 2019 (picture alliance / Winfried Rothermel)

Der Jahrestag ermahne uns, nie wegzuschauen, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Die Regierung gedenke der Opfer und bekräftige, Rechtsextremismus in jeder Form entschlossen zu bekämpfen. In Halle wird heute mit mehreren Aktionen an die Tat erinnert, darunter eine Gedenkzeremonie mit Ministerpräsident Haseloff im Hof der Synagoge.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein rechtsextremer Attentäter versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge in Halle einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Passantin sowie einen Mann in einem nahe gelegenen Imbiss. Auf seiner Flucht verletzte der Attentäter zahlreiche weitere Menschen. Der Täter wurde 2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.