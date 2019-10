Gedenken an Anschlagsopfer

Der US-Künstler Jeff Koons hat in Paris seine umstrittene Tulpen-Skulptur zum Gedenken an Anschlagsopfer enthüllt.

Das zwölf Meter große Werk gegenüber dem Eiffelturm besteht aus einer monumentalen Hand, die elf bunte Tulpen hält. Die Statue soll an die 130 Toten erinnern, die 2015 der islamistischen Anschlagsserie in der französischen Hauptstadt zum Opfer fielen. In Frankreich hat das Werk eine Kontroverse ausgelöst. Kritiker bezeichneten den Tulpenstrauß als "zynisch" und sehen keinen Zusammenhang zwischen bunten Tulpen und Anschlagsopfern.