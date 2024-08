79. Jahrestag des US-Atombombenabwurfs auf Nagasaki (Uncredited / Kyodo News / AP / dpa / Uncredited)

Um 11.02 Uhr Ortszeit legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung in der Stadt eine Schweigeminute ein. Zu diesem Zeitpunkt war am 9. August 1945 die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe über Nagasaki explodiert. Bürgermeister Suzuki forderte in einer Erklärung die weltweite Abschaffung von Atomwaffen.

Vor der Gedenkfeier hatte es diplomatische Irritationen gegeben, weil Suzuki den israelischen Botschafter von der Veranstaltung ausgeschlossen hatte. Als Grund hatte er Sicherheitsbedenken und drohende Proteste gegen den Gazakrieg angegeben. Die Botschafter der USA und mehrerer weiterer westlicher Länder blieben deshalb der Veranstaltung fern.

