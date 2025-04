Die KZ-Binde am Arm des polnischen Buchenwald-Überlebenden Alojzy Maciak vor Beginn der Gedenkfeier. (picture alliance / dpa )

Wulff zeigte Analogien zum Aufstieg der Nationalsozialisten auf. Er sagte, Verrohung und der Verzicht auf die Interessen anderer seien das schleichende Gift der Rechtspopulisten. Der Alt-Bundespräsident appellierte an die heutigen Generationen, sich einer Endzeitstimmung und dem Kulturpessimismus entgegenzustellen.

Dank an zurückgekehrte Überlebende

Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, Wagner, dankte zehn Überlebenden, dass sie an den Ort ihres Leidens zurückgekehrt seien und an der Zeremonie teilnähmen. Wagner sagte, er hoffe, der Gedenktag trage dazu bei, dass die Achtung der Menschenrechte wieder zunehme, und dass sich die Gesellschaft der Holocaust-Verharmlosung, dem Judenhass, dem Rassismus und der Hetze gegen Sinti und Roma entgegenstelle.

"Bitterer Winter der Unmenschlichkeit"

Thüringens Ministerpräsident Voigt sprach von einem "bitteren Winter der Unmenschlichkeit", der acht Jahre lang in Buchenwald geherrscht habe. Die Nähe des Konzentrationslagers zur Kulturstadt Weimar zeige, dass Bildung, Kunst und moralische Selbstvergewisserung nicht immun machten gegen das Böse. Buchenwald sei weithin sichtbar gewesen. Erinnerung und Erkenntnis seien Geschwister, mahnte Voigt. Für uns alle gelte es, hinzuschauen. Am Nachmittag soll es eine Kranzniederlegung in der Gedenkstätte geben.

Streit um Rede

Im Vorfeld des Gedenkens hatte es Streit um eine geplante Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm gegeben. Diese war nach Angaben der Gedenkstätte auf Druck Israels abgesagt worden. Die Regierung in Jerusalem wirft Boehm unter anderem vor, den Holocaust zu verharmlosen.

Das KZ Buchenwald war 1937 von den Nazis errichtet worden. Etwa 56.000 Menschen wurden dort während der NS-Zeit ermordet. Am 11. April 1945 wurden die Insassen von der US-Armee befreit.

