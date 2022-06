Erinnerungskultur

Gedenkveranstaltungen zum Volksaufstand vom 17. Juni 1953 (dpa/Wolfgang Kumm)

In Berlin findet unter anderem am Mahnmal für die Opfer des 17. Juni 1953 eine Gedenkstunde des Bundes statt. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey und Bundesbauministerin Geywitz wollen daran teilnehmen. Giffey wird zuvor gemeinsam mit dem Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, Buchner, Kränze auf dem Platz des Volksaufstandes am Bundesfinanzministerium niederlegen.

Rund um den 17. Juni 1953 gingen etwa eine Million Menschen in rund 700 Städten und Gemeinden in der damaligen DDR auf die Straße. Schätzungen zufolge starben mehr als 50 Menschen, bis zu 15.000 kamen in Haft.

