Brandenburg

Ministerpräsident Woidke erklärte in der Gedenkstätte Sachsenhausen, Frieden, Freiheit und Menschlichkeit seien nicht selbstverständlich: "Sie erfordern unseren täglichen Einsatz. Sie müssen aktiv erhalten, verteidigt und immer wieder neu geschaffen werden." Zugleich dankte der SPD-Politiker fünf aus Polen angereisten KZ-Überlebenden, dass sie als Zeitzeugen "von der Vergangenheit berichten". Auch 77 Jahre nach Kriegsende falle es schwer, sich das unerträgliche Leid vorzustellen, das Menschen aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder ihrer Überzeugung in Sachsenhausen und an anderen Orten des NS-Terrors ertragen mussten.

Brandenburgs Kulturministerin Schüle betonte bei einer Gedenkveranstaltung zur Befreiung des KZ Ravensbrück in Fürstenberg an der Havel, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sei. "Wenn wir eines aus der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts gelernt haben - dann, wie wichtig historische Wahrhaftigkeit und wie schändlich Geschichtsklitterung ist", sagte die SPD-Politikerin.

