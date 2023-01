Die Schlammlawine tötete damals hunderte Menschen. ( dpa / Rodney Costa)

Nach einer Messe ließen Angehörige und Freunde Ballons um die Uhrzeit steigen, zu der der Damm an der Erz-Mine Córrego do Feijão am 25. Januar 2019 gebrochen war. Protestierende zogen durch die Straßen und forderten einen umweltverträglichen Bergbau. Auch in Belo Horizonte, der Hauptstadt des Bundesstaates Minas Gerais, gab es Gedenkveranstaltungen.

Der Dammbruch vor vier Jahren hatte eine riesige Schlammlawine ausgelöst. Eine Tochtergesellschaft des TÜV Süd hatte den Damm erst ein halbes Jahr zuvor geprüft und für sicher befunden. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen erneut Anklage gegen 16 Beschuldigte erhoben. Bei den nun auf Bundesebene Angeklagten handelt es sich um dieselben Personen, die vor drei Jahren bereits auf Landesebene angeklagt worden waren. Zu ihnen gehören der ehemalige Präsident und zehn weitere Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vale sowie fünf Mitarbeiter des TÜV Süd. Das Oberste Gericht hatte das Verfahren auf Landesebene vor kurzem für ungültig erklärt.

