Breitscheidplatz Berlin

Gedenken an die Opfer des islamistischen Anschlags 2016

Mit einem Gedenkgottesdienst in der Berliner Gedächtniskirche wird heute an die Opfer des islamistischen Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor sechs Jahren erinnert.

19.12.2022