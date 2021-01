In Berlin haben rund 1.000 Mitglieder linker und linksradikaler Gruppen an die Ermordung der Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Jahr 1919 erinnert.

Sie zogen mit mit Fahnen und Transparenten vom Frankfurter Tor zur Gedenkstätte auf dem Friedhof Friedrichsfelde im Stadtteil Lichtenberg. In Sprechchören forderten sie mehr Sozialstaat und die Abschaffung des Kapitalismus. Zu Beginn der Kundgebung kam es zu Rangeleien zwischen Demonstrierenden und Polizisten. Es gab vereinzelte Flaschenwürfe von Protestierenden; die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm mehrere Personen fest.



Luxemburg und Liebknecht waren am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin ermordet worden. Das sonst übliche jährliche stille Gedenken der Linkspartei auf dem Friedhof wurde in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf den 14. März verschoben.

