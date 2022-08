Trauerfeier

Der Sarg des 16-Jährigen, der nach Schüssen der Polizei gestorben ist, wird in der Abu Bakr Moschee von trauernden Menschen getragen. (picture alliance/dpa)

An der Zeremonie in der Abu-Bakr-Moschee nahm auch Dortmunds Oberbürgermeister Westphal teil. Der SPD-Politiker sagte, die Stadt sei "in tiefer Trauer erschüttert". Auch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche waren zu der Gedenkveranstaltung gekommen. Der Sprecher des Rates der muslimischen Gemeinde in Dortmund, Aweimer, erklärte, der Sachverhalt um den Tod des 16-Jährigen müsse nun aufgeklärt werden - dabei verbiete sich jede Schuldzuweisung.

Der Jugendliche war am Montag von einem Polizisten erschossen worden. Er soll zuvor versucht haben, den Beamten mit einem Messer anzugreifen.

