Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz jährt sich zum ersten Mal. (IMAGO / onw-images)

Behörden müssten untereinander klarer und präziser kommunizieren. "Fachblätter, die nur Fachleute verstehen, helfen einem Kommunalpolitiker, der da den Krisenstab leitet, relativ wenig", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Auch der Austausch zwischen den Leitstellen müsse schneller werden. "Wir wollen zum Beispiel die Lagebilder digitalisieren und vernetzen zwischen allen Leitstellen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Das können Sie aber nicht mal eben machen. Es fängt schon damit an, dass wir so was ausschreiben müssen. Da gibt es Regeln für."

Wo soll gebaut werden dürfen?

Reul forderte Städte und Gemeinde auf, zu entscheiden, ob man bestimmte Flächen wegen extremer Wetterereignisse nicht mehr besiedeln sollte. Dazu hatte auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aufgerufen. BBK-Präsident Tiesler erklärte im Deutschlandfunk , man sei angesichts der kommenden Herausforderungen an einem Punkt angelangt, an dem solche Themen offen diskutiert werden sollten. Es brauche ein besseres Bewusstsein in der Bevölkerung für Naturkatastrophen.

Nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli 2021 waren bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz mindestens 135 Menschen und in Nordrhein-Westfalen 49 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen werden noch vermisst.

Gedenkveranstaltungen mit Steinmeier und Scholz

Heute finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Bundespräsident Steinmeier wird am Vormittag im Ahrtal erwartet, wo er mit Flutopfern, Helfern und Kommunalpolitikern sprechen wird. Anschließend reist er nach Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, um an einem Gedenkgottesdienst für die dortigen Flutopfer teilzunehmen. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung für das Ahrtal in Bad-Neuenahr-Ahrweiler wird Bundeskanzler Scholz zu Gast sein.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst und die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer verbreiteten bereits gestern zum Jahrestags der Katastrophe ein gemeinsames Statement über die sozialen Medien. Die Hochwasserkatastrophe sei ein Einschnitt in die Geschichte beider Bundesländer und ganz Deutschlands gewesen. Die Opfer würden niemals vergessen.

Dreyer verteidigte das Krisenmanagement ihres Landes. Niemand habe dies voraussehen können, sagte die SPD-Politikerin im ARD-Fernsehen. Eine Veranlassung, um Entschuldigung zu bitten, sieht sie nicht. Es liege in ihrer politischen Verantwortung, dafür zu sorgen, dass der Katastrophenschutz aus den Ereignissen lerne und sich neu aufstelle.

