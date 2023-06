Gedenkaktion zum Weltflüchtlingstag (Bild von 2022) (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Insgesamt sollen bis morgen Abend in der evangelischen Passionskirche am Marheinekeplatz die Namen von mehr als 51.000 gestorbenen Flüchtlingen sowie deren Todesumstände vorgelesen werden.

Die Gedenkaktion zum Weltflüchtlingstag am kommenden Dienstag läuft in mehr als 18 europäischen Städten. Der Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Stäblein, sagte, man wolle an die Menschen, ihre Schicksale und ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben erinnern.

