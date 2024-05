Israelische Pfadfinder entzünden auf dem Militärfriedhof Mount Hertz Fackeln zum Gedenken an gefallene Soldaten. (Ohad Zwigenberg / AP / dpa)

Präsident Herzog ging in seiner Rede zu dem alljährlichen Gedenktag auf den aktuellen Krieg gegen die militant-islamistische Hamas ein. Herzog sagte, er erinnere die gesamte Welt daran, dass Israel diesen schrecklichen Krieg niemals gewollt habe. Doch solange die Feinde Israel zerstören wollten, werde man das Schwert nicht niederlegen. Zuvor hatte es nach Sirenengeheul eine landesweite Gedenkminute gegeben.

Der israelische Generalstabschef Halevi erklärte in seiner Rede, als Kommandeur der Armee in Kriegszeiten trage er die Verantwortung für das Versagen, die israelischen Zivilisten beim Hamas-Angriff am 7. Oktober zu verteidigen. Er trage dieses Gewicht jeden Tag auf seinen Schultern und in seinem Herzen.

