Vor dem internationalen Holocaust-Gedenktag ist im Berliner Dom mit einem Konzert an die Opfer des NS-Vernichtungslagers Auschwitz erinnert worden.

Der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Rose, sagte, an die Opfer zu erinnern, bedeute immer auch gelebte Verantwortung für die Gegenwart und das Gemeinwesen. Dies habe nichts mit einer Übertragung der Schuld an nachfolgende Generationen zu tun, sondern sei Mahnung und unterstreiche die Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaat.



Zuvor hatte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, dazu aufgerufen, alle Kräfte zu bündeln, um die Lehren aus der Schoah wieder in den Köpfen zu verankern. Es gehe auch um die Zukunft Europas.



Außenminister Maas warnte davor, dass viele Juden wegen des zunehmenden Antisemitismus Deutschland verlassen könnten. Deutschland müsse dringend gegensteuern, schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für den "Spiegel".