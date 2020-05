Mit einer Gedenkfeier am Pariser Triumphbogen hat Frankreich an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnert.

Präsident Macron legte zunächst vor der Statue von General Charles de Gaulle einen Kranz nieder. Danach entfachte er am Triumphbogen die Ewige Flamme symbolisch neu. Ein Kunstflug der Patrouille de France zeichnete eine Trikolore in den Himmel. Am Pariser Eiffelturm wurde ebenfalls eine riesige Trikolore angebracht.



Wegen der Coronavirus-Krise fand die Zeremonie in diesem Jahr ohne Zuschauer statt. Lediglich hohe Militärs, Macrons Vorgänger Sarkozy und Hollande sowie Vertreter der Regierung waren anwesend.



Auch Großbritannien gedenkt heute des Weltkriegsendes. Am Abend will Königin Elisabeth die Zweite eine Ansprache halten. - Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin haben in einem Telefonat an das Kriegsende vor 75 Jahren erinnert. Die Beiden seien sich einig gewesen, dass die Erinnerung an den Krieg und seine Schrecken für alle Zeit wach gehalten werden müsse, erklärte die Bundesregierung anschließend.