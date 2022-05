77. Jahrestag

Am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow finden größere Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa statt - ukrainische und russische Fahnen dürfen heute nicht gezeigt werden. (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Vor allem in Polen und der damaligen Sowjetunion hätten die deutschen Besatzer besonders brutal und barbarisch gewütet. Die SPD-Politikerin sagte weiter, an verneige sich vor den Alliierten, die unser Land und Europa aus der Gewaltherrschaft befreit hätten. Giffey betonte, es sei umso bedrückender, dass erneut ein Krieg in Europa Menschen furchtbares Leid bringe. Berlin stehe an der Seite der Menschen in der Ukraine.

Demonstrationen aus Solidarität zur Ukraine

Allein in Berlin sind mehr als 50 Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen aus Anlass des Kriegsendes in Europa angekündigt. Sie richten sich zum Teil gegen den russischen Angriffskrieg, es wollen aber auch rund 150 Mitglieder der russisch-nationalistischen Rockergruppe "Nachtwölfe" in die Hauptstadt kommen.

Die Berliner Polizei hat sich auf Konfrontationen eingestellt und ist heute nach Informationen des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit rund 1.600 Kräften im Einsatz. Polizeipräsidentin Slowik hat angeordnet, dass um die 15 Gedenkstätten und Mahnmale in der Stadt herum weder russische noch ukrainische Fahnen gezeigt werden dürfen. Größere Gedenkveranstaltungen finden in Berlin unter anderem am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park und vor dem Museum Karlshorst statt.

In Köln werden tausende Menschen zu einer Demonstration gegen den russischen Krieg in der Ukraine erwartet. Zu der Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit der Ukraine" hat der Veranstalter bis zu 10.000 Teilnehmende angemeldet.

TV-Ansprache und G7-Konferenz

Bundeskanzler Scholz will am Abend eine Fernsehansprache zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren und zum Krieg in der Ukraine halten. Dass zwei Länder, die damals Opfer deutscher Aggression geworden seien, heute miteinander im Krieg stünden, sei ein sehr bedrückender Umstand, teilte die Bundesregierung mit. Scholz' Ansprache soll von mehreren Sendern ausgestrahlt werden.

Bundestagspräsidentin Bas nimmt in Kiew an Gedenkveranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa am 8. Mai 1945 teil. Sie folgt einer Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Stefantschuk. Im Namen des Deutschen Bundestages will die SPD-Politikerin am Grabmal des unbekannten Soldaten und am Denkmal für die ermordeten ukrainischen Juden in Babyn Jar Kränze niederlegen.

Historiker: Keine falschen Analogien herstellen!

Nach Ansicht des Historikers Jens-Christian Wagner ist das Gedenken in diesem Jahr ein besonderer Balanceakt. Das geschichtspolitische Eis am 8. und 9. Mai sei diesmal so dünn wie noch nie, sagte der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora im Deutschlandfunk . Er rät dazu, aktuelle politische Fragen deutlich vom Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges zu trennen. Man sei nicht gut beraten, ständig mehr oder weniger falsche historische Analogien herzustellen, betonte Wagner. Außerdem sei der Bezug auf den Nationalsozialismus überhaupt nicht nötig, um festzustellen, "dass es ein Verbrechen ist, ein Nachbarland brutal zu überfallen".

Der Jahrestag zum Kriegsende wird in Deutschland heute, in Russland morgen begangen. Welche Bedeutung der 9. Mai in Russland und in der Ukraine hat, können Sie hier nachlesen

