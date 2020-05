Einen Tag nach Deutschland feiert Russland heute das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren.

Präsident Putin wird in Moskau an der Ewigen Flamme der rund 27 Millionen Opfer der Sowjetunion im Kampf gegen Faschismus gedenken. Geplant sind zudem eine Rede Putins sowie Paradeflüge der russischen Luftstreitkräfte. Die ursprünglich geplante Militärparade ist wegen der Corona-Krise verschoben. In Moskau gelten unter Strafandrohung strenge Ausgangssperren.



Gestern wurde auch in Polen, Frankreich, den USA und Großbritannien an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Bundespräsident Steinmeier nutzte die Zeremonie in Berlin für einen Appell an den Zusammenhalt in Europa. Ähnlich äußerte sich der französische Präsident Macron und später am Abend die britische Königin Elizabeth II. Sie sagte, heute arbeiteten die einstigen Feinde Seite an Seite zusammen für den Frieden, die Gesundheit und den Wohlstand aller.