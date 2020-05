Zum 75. Jahrestag des Kriegsendes hat Bundespräsident Steinmeier die Deutschen zu einem selbstkritischen Patriotismus aufgerufen.

Man könne Deutschland nur mit gebrochenem Herzen lieben, sagte Steinmeier bei der zentralen Gedenkfeier in Berlin. Die deutsche Geschichte sei eine gebrochene Geschichte - mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid. Die Deutschen müssten dem ins Auge sehen. Darin sehe er einen aufgeklärten, demokratischen Patriotismus, meinte Steinmeier. Wer hingegen einen Schlussstrich fordere, der verdränge nicht nur die Katastrophe von Krieg und NS-Diktatur. Der entwerte auch alles Gute, was man seither errungen habe. - Gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble, Bundesratspräsident Woidke und dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, nahm Steinmeier an einer Kranzniederlegung an der Neuen Wache teil. Im Berliner Dom war zuvor mit einem ökumenischen Gottesdienst an das Weltkriegsende erinnert worden. Ein ursprünglich geplanter Staatsakt mit rund 1.600 Gästen wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.



Am 8. Mai 1945 hatte die deutsche Wehrmacht bedingungslos kapituliert. Damit endete auch die von Adolf Hitler errichtete zwölfjährige Schreckensherrschaft. Auch in anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien und Russland wird an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert.



