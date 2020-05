Anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs haben Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump miteinander telefoniert.

Wie Regierungsprecher Seibert mitteilte, gedachten beide Politiker der Millionen Opfer und des Leids, das der vom nationalsozialistischen Deutschland entfesselte Krieg verursacht habe. Merkel habe zudem die besondere Bedeutung der amerikanischen Unterstützung Deutschlands nach dem Ende des Kriegs und die tiefe Verbundenheit zwischen beiden Ländern hervorgehoben.



Zuvor hatte sich Merkel sowohl mit dem französischen Staatschef Macron als auch mit dem russischen Präsidenten Putin telefonisch ausgetauscht.



Bei der zentralen Gedenkfeier in Berlin bezeichnete Bundespräsident Steinmeier den 8. Mai 1945 als einen Tag der Befreiung und der Dankbarkeit. Es habe viele Jahre gebraucht, bis dies in den Köpfen und Herzen der Deutschen angekommen sei. An die junge Generation appellierte er, das Erinnern an die Geschichte niemals zu vernachlässigen.



Bundesaußenminister Maas wies bei einer virtuellen Gedenkveranstaltung des UNO-Sicherheitsrates auf die deutsche Verpflichtung zum Einsatz für den Frieden hin. Die Geschichte habe gezeigt, dass Nationalismus in Zerstörung münde, sagte der SPD-Politiker. Eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg müsse sein, dass die großen Herausforderungen der Menschheit nur gemeinschaftlich gelöst werden könnten.