Mit mehreren Veranstaltungen wird heute in Berlin an den Mauerbau vor 60 Jahren erinnert.

Bei der zentralen Zeremonie in der Gedenkstätte Bernauer Straße sprechen am Vormittag Bundespräsident Steinmeier und der Regierende Bürgermeister Müller. Anschließend wollen sie am Denkmal für die Maueropfer Kränze niederlegen. Am 13. August 1961 hatte der Bau der Berliner Mauer begonnen, der die deutsch-deutsche Teilung besiegelte. Das 155 Kilometer lange Bauwerk umschloss 28 Jahre lang den Westteil Berlins.



Der Linken-Politiker Gysi sagte im Deutschlandfunk, der Mauerbau habe die Idee des Sozialismus deutlich beschädigt. Die Diktatur der DDR habe sich nach Errichtung der Mauer nie mehr kritisch damit auseinandergesetzt. Allein in Berlin starben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime. Insgesamt waren an der innerdeutschen Grenze mindestens 260 Todesopfer zu beklagen. Die Mauer fiel 1989, womit die Teilung Deutschlands endete.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.