Bundespräsident Steinmeier hat gemeinsam mit seinen israelischen und österreichischen Kollegen Rivlin und Van der Bellen zum Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen.

82 Jahre nach den Novemberpogromen seien die dunklen Schatten der Vergangenheit nicht von unseren Straßen verschwunden, heißt es in einer gemeinsamen Videobotschaft. Man stehe zusammen, in Wien, in Jerusalem und in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel sagte, man gedenke der Opfer des von Deutschland begangenen Menschheitsverbrechens in Scham.



Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sagte im rbb-Radio, man habe den Antisemitismus nicht überwunden, auch nach 1945 nicht. Klein rief Betroffene und Zeugen antisemitischer Vorfälle, diese zu melden.



Die Jüdische Gemeinde Dresden reagierte mit Empörung darauf, dass Pegida auch am Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 auf dem Dresdner Altmarkt demonstriere. Es dürfe nicht unwidersprochen bleiben, dass erneut Hass und Hetze auf öffentlichen Plätzen Dresdens verbreitet würden, heißt es in einer Erklärung der Gemeinde.



Mit den Novemberpogromen gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen Jüdinnen und Juden vor.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.