Nach einem Gottesdienst in einer Kirche ließen zwei Matrosen von einem Boot der Küstenwache aus einen Blumenkranz ins Meer. An der Trauerfeier nahmen auch Überlebende des Unglücks teil. Nach den Angaben des Insel-Bürgermeisters Ortelli soll das Gedenken in den kommenden Jahren in kleinerem Rahmen stattfinden.

Die "Costa Concordia" war am 13. Januar 2012 gegen einen Felsen vor der Insel gestoßen und zum Teil gesunken. 32 Menschen kamen ums Leben. Der damalige Kapitän Schettino sitzt derzeit in Rom eine Haftstrafe von 16 Jahren ab. Er war unter anderem für schuldig befunden worden, die Havarie fahrlässig verursacht zu haben.

