12 Jahre danach

Am Abend vor dem 12. Jahrestag der Loveparade-Katastrophe hat der Verein "Bürger für Bürger" wieder die "Nacht der 1000 Lichter" am Ort des Geschehens veranstaltet. Mit vielen Kerzen soll der Toten und Verletzten gedacht werden. (picture alliance/dpa)

Am Nachmittag hatte in der Salvatorkirche in Duisburg bereits ein Gedenkgottesdienst für die Angehörigen der Opfer stattgefunden. Am Samstagabend erinnerten zudem Bürgerinnen und Bürger mit der "Nacht der 1000 Lichter" am Unglücksort an die Katastrophe.

Bei der Veranstaltung vor zwölf Jahren auf dem Gelände des früheren Duisburger Güterbahnhofs waren in einem Tunnel und auf der Zugangsrampe in einem Massengedränge 21 Menschen gestorben und mehr als 650 verletzt worden.

Ein Strafprozess wurde vor zwei Jahren eingestellt. Das Landgericht Duisburg sah ein kollektives Versagen von Verantwortlichen, bei dem niemandem eine relevante individuelle Schuld zugeschrieben werden könne.

