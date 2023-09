Chile

Gedenken an Opfer der Militärdiktatur

In Chile haben die Menschen an den Militärputsch vor 50 Jahren erinnert. Die offizielle Gedenkstunde fand vor dem Regierungssitz La Moneda in Santiago de Chile statt. Präsident Boric sprach von einem schmerzhaften Datum, das zweifellos einen Wendepunkt in der Geschichte des Landes darstelle.

11.09.2023