Heute wird der Opfer von Butscha gedacht. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emilio Morenatti)

Präsident Selenskyj erinnerte auf der Plattform Telegram mit einem Video an dort verübte russische Kriegsverbrechen. Er betonte, Butscha sei das Symbol der Gräueltaten der Besatzungsarmee. Die Ukraine werde die Verbrechen niemals verzeihen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, erklärte auf Twitter , man werde die Opfer des Krieges niemals vergessen und alle russischen Mörder vor Gericht stellen.

Nach dem Abzug der russischen Truppen waren in Butscha zahlreiche Leichen entdeckt worden, die auf den Straßen lagen. Sie waren zum Teil gefesselt. Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat über 9.000 Kriegsverbrechen in und um Butscha registriert. Mehr als 1.400 Menschen seien getötet worden.

Der Bundestag hatte am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde zu dem Massaker in Butscha parteiübergreifend gefordert, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 31.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.