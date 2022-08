Gedenken fünf Jahre nach Terroranschlag in Barcelona (Kike Rincon/EUROPA PRESS/dpa)

In Barcelona legten Dutzende Menschen eine Schweigeminute ein. Dort war am 17. August 2017 ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren. Unter den 14 Getöteten war auch eine Touristin aus Deutschland. Einige Stunden nach dem ersten Attentat fuhren im südlich gelegenen Cambrils fünf Männer in eine Menschenmenge. Eine Frau erlag ihren Verletzungen. Die Polizei erschoss die fünf Verdächtigen. Der Fahrer des Lieferwagens wurde ebenfalls auf der Flucht erschossen.

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat reklamierte die Anschläge für sich. Dahinter steckte eine Zelle aus vorwiegend jungen Männern marokkanischer Abstammung, die in Katalonien aufgewachsen waren. Spaniens Ministerpräsident Sánchez schrieb auf Twitter, die Bürger hätten Hass und Terror in ihren Straßen erlitten. Fünf Jahre später gedenke man der Opfer mit dem Ziel, eine Zukunft in Frieden aufzubauen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.