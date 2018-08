Gedenken an Prager Frühling 1968 Verschränkung von Vergangenheit und Gegenwart

Das Gedenken an den Prager Frühling werfe ein Schlaglicht auf die wieder erstarkte Vergangenheit in Tschechien, kommentiert Peter Lange. So hätten sich damalige Täter zurück an die politische Macht gearbeitet. Doch auch für die Mehrheit der Tschechen hätten die Ideale von 1968 heute nicht mehr den selben Stellenwert.

Von Peter Lange

