Die Linkspartei gedenkt der Ermordnung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. (dpa-news/Joerg Carstensen)

Die beiden Bundesvorsitzenden Hennig-Wellsow und Wissler legten an der Gedenkstätte auf dem Zentralfriedhof im Stadtteil Lichtenberg Kränze nieder und hielten für eine Schweigeminute inne. Hunderte Menschen zogen zudem in einem Gedächtnismarsch vom U-Bahnhof Frankfurter Tor in Berlin-Friedrichshain zur Gedenkstätte.

Anfang Januar 1919 hatte ein Revolutionsausschuss unter Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg die sozialdemokratische Regierung für abgesetzt erklärt. Es gab Massendemonstrationen. Der sogenannte Spartakusaufstand wurde aber niedergeschlagen. Rechtsgerichtete Freikorps-Soldaten erschossen Luxemburg und Liebknecht am 15. Januar 1919 in Berlin.

