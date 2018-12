Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist in Berlin der Opfer gedacht worden.

An der Gedächtniskirche versammelten sich rund 100 Menschen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller legte am Mahnmal einen Kranz nieder. An der Gedenkstunde nahm auch der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Franke, teil. Er sagte zuvor dem SWR, die psychologische Betreuung nach Anschlägen sei verbessert worden und auch die finanziellen Hilfen für Angehörige und Opfer seien deutlich aufgestockt worden. Bundesjustizminsterin Barley warb dafür, dass alle Bundesländer Beauftragte für die Opfer von Terroranschlägen berufen. Bisher gebe es diese erst in fünf Ländern, erklärte die SPD-Politikerin im ZDF.



Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Insgesamt wurden bei dem Anschlag 12 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt.