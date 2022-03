Zerborstene Scheiben am Terminal des Brüsseler Flughafens vor sechs Jahren (picture alliance / dpa / Yorick Jansens)

Am Flughafen Zaventem kamen Regierungschef De Croo, Mitarbeiter und Angehörige zusammen. Ein stilles Gedenken fand am Nachmittag im Brüsseler Europaviertel statt. Dort wurden Blumen an einem Denkmal niedergelegt und die Namen der Opfer verlesen.

Am Morgen des 22. März 2016 explodierten drei Bomben, zwei am Flughafen und eine in der U-Bahnstation Maelbeek in der Nähe der EU-Institutionen. 35 Menschen wurden getötet, darunter auch drei Attentäter. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt.

Zehn Personen wurden in Zusammenhang mit den Anschlägen angeklagt.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.