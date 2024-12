Indischer Ozean

Erinnerung an den Tsunami im Jahr 2004 (Archivbild von 2024) (AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA)

Den Auftakt zu einer Reihe von Gedenkfeiern in Asien machte die indonesische Stadt Banda Aceh. Bei der Zeremonie in einer Moschee ertönte eine dreiminütige Sirene - genau zu dem Zeitpunkt, als ein schweres Erdbeben am 26. Dezember 2004 die Tsunami-Wellen auslöste. Vom Zentrum des Bebens breiteten sie sich im ganzen Indischen Ozean aus und erreichten nach zwei Stunden auch Sri Lanka, Indien und Thailand. Weil es im Indischen Ozean damals noch kein Frühwarnsystem gab, traf der Tsunami die Menschen völlig unvorbereitet. Es war eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der modernen Geschichte.

In Indonesien wird es unter anderem noch ein gemeinsames Abendgebet geben, während in Sri Lanka, Indien und Thailand Gedenkfeiern am Strand und religiöse Zeremonien geplant sind.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.