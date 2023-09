Im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. Das Bild zeigt einen Jungen im zerstörten Warschau. (imago / WHA)

An dem von der Bundesregierung geplanten Standort für ein Deutsch-Polnisches Haus im Berliner Tiergarten lud die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas zu einer Gedenkveranstaltung. Daran nahmen Bundesaußenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth teil. Roth erklärte, die Deutschen wüssten zu wenig über die Grausamkeit der deutschen Besatzungsherrschaft in Polen. Baerbock sagte, Frieden und Sicherheit in Europa seien auch heute nicht selbstverständlich. - Am 1. September 1939 griff die deutsche Wehrmacht die Republik Polen an und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus.

