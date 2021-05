Eine Helmut-Kohl-Stiftung erinnert künftig an das Leben und Wirken des langjährigen deutschen Bundeskanzlers.

Das beschloss der Bundestag am Abend ohne Gegenstimme. Zu den Aufgaben der Stiftung soll unter anderem die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Erinnerungsstätte in Berlin gehören. Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, hatte allerdings zuvor erklärt, dass das Vorhaben dem letzten Willen ihres Mannes widerspreche.



Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler. Die Stiftung soll sein politisches Wirken für die Freiheit und Einheit des deutschen Volkes würdigen sowie seinen Einsatz für die europäische Integration. Bislang gibt es in Deutschland sechs vergleichbare Stiftungen wie die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung und die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus.

