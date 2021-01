Bundestagspräsident Schäuble hat in einer Gedenkstunde für die Opfer des Holocausts vor einem zunehmenden Antisemitismus in Deutschland gewarnt. Nach Jahrzehnten der Zuwanderung dächten deutsche Juden aufgrund von Hass und Hetze wieder über Auswanderung nach, sagte Schäuble. Dies sei beschämend und niederschmettern.

Er warnte vor einer Ausbreitung neuer Formen von Rassismus und Antisemitismus, etwa auf Schulhöfen, im Internet oder durch Verschwörungstheoretiker.



Der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisierte eine Verunglimpfung und Instrumentalisierung der Opfer. Was die Menschen in der Shoah erlebt hätten, sei mit nichts zu vergleichen, betonte Zentralratspräsident Schuster in Berlin. Die jüdische Gemeinde sei entsetzt und fassungslos über das Verhalten vieler Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie, die sich mit den Opfern des Holocaust gleichsetzten. Besorgniserregend sei zudem die zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber rechtsradikaler Positionen.



Anlass des Gedenktages ist die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. In der Feierstunde werden unter anderem die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Knobloch, und die Publizistin Weisband sprechen. Das Gedenken steht in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläumsjahrs "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".



Bundespräsident Steinmeier appellierte an die Bürger, sich für den Schutz von Juden einzusetzen. Jeder sei aufgerufen, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Bedrohungen, Beleidigungen und Gewalt zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.