Der Bundestag erinnert heute an die Opfer des Holocausts.

Anlass des Gedenktages ist die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. In der Feierstunde werden unter anderem die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München, Knobloch, und die Publizistin Weisband sprechen. Das Gedenken steht in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläumsjahrs "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".



Bundespräsident Steinmeier appellierte an die Bürger, sich für den Schutz von Juden einzusetzen. Jeder sei aufgerufen, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Bedrohungen, Beleidigungen und Gewalt zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.