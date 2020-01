Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Vernichtungslagers Ausschwitz gedenkt der Bundestag heute in einer Sonderveranstaltung der Opfer des Nationalsozialismus.

Bundespräsident Steinmeier und der israelische Präsident Rivlin werden dabei die Gedenkreden halten. Die beiden hatten bereits gemeinsam am Holocaust Forum in Yad Vashem und am Gedenken in Auschwitz teilgenommen. Bei beiden Veranstaltungen hatte sich Steinmeier zur deutschen Schuld am Holocaust bekannt und die Verpflichtung betont, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten.