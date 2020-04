Unter strengen Gesundheitsschutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie ist in Polen an den Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 erinnert worden.

Am Monument für die Kämpfer im Zentrum der Hauptstadt Warschau sprach der oberste Rabbiner des Landes, Schudrich, Gebete. Ministerpräsident Morawiecki und Vertreter jüdischer und polnischer Organisationen legten Kränze nieder. Die Teilnehmer trugen Atemmasken und bewegten sich nur im großen Abstand zueinander. Um die Zahl der Menschen am Monument gering zu halten, wurden zusätzliche Angebote über die Geschichte des niedergeschlagenen Aufstands im Internet veröffentlicht.



Am 19. April 1943 hatten sich mehrere hundert provisorisch bewaffnete jüdische Bürger gegen die Truppen der Nationalsozialisten erhoben. Trotz des Widerstands wurden viele Bewohner des Warschauer Ghettos in das Vernichtungslager Treblinka gesperrt und ermordet.