Mit mehreren Veranstaltungen wird heute der Menschen gedacht, die während der Corona-Pandemie gestorben sind. Bundespräsident Steinmeier rief die Gesellschaft in einer zentralen Gedenkveranstaltung in Berlin zum Zusammenhalt auf. Zuvor hatte er mit anderen Spitzenpolitikern an einem ökumenischen Gottesdienst teilgenommen.

Im Konzerthaus Berlin sagte das Staatsoberhaupt, man dürfe es nicht zulassen, dass die Pandemie, die einen schon auf Abstand zwinge, auch noch die Gesellschaft auseinandertreibe. Steinmeier sprach zudem den Angehörigen der Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Der Bundespräsident betonte, man gedenke nicht nur derjenigen, die an Corona gestorben seien. Ohne mit dem Virus infiziert gewesen zu sein, seien viele andere unter den Bedingungen der Pandemie alleine gewesen und ohne Beistand und Abschied verstorben. Aus Anlass des Gedenkens gilt heute bundesweit Trauerbeflaggung.



Der Deutschlandfunk überträgt die Gedenkveranstaltung zur Stunde aus dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Neben Steinmeier nehmen Bundeskanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble, Bundesratspräsident Haseloff und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, teil. Geladen sind auch fünf Hinterbliebene stellvertretend für die vielen Menschen, die um Angehörige trauern.

Bätzing: "Sterben und Tod lassen sich nicht wegdrücken"

Am Vormittag hatte das zentrale Gedenken mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Berliner Kaiser-Wilhem-Gedächtniskirche begonnen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte dort, Krankheit, Sterben und Tod ließen sich in diesem Jahr nicht wegdrücken. Sterbende seien von ihren Angehörigen getrennt worden, es fehle so viel. Die Pandemie lasse auch kein Begräbnis mit vielen Menschen zu. Das alles verwunde die Seele der Menschen, betonte Bätzing.



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sagte in seiner Predigt, in Zeiten der Trauer sei es umso wichtiger, nicht alleine zu sein. Die Krisenerfahrung der Pandemie lege sich wie ein Trauma auf die Seele und schreie nach Heilung.

Caritas-Präsident würdigt auch Mediziner und Pflegekräfte

Der Präsident der Diakonie, Lilie, sprach von einem Tag der Klage. Zu viele Menschen hätten alleine sterben müssen und sich nicht von ihren Liebsten verabschieden können. Caritas-Präsident Neher sagte, er denke heute ganz besonders an alle, die um die Toten trauerten. Er wolle aber auch diejenigen würdigen, die Kranke versorgten und im schlimmsten Fall bis in den Tod begleiteten.

Kritiker wünschen sich stärkere Bemühungen der Politik

Die Psychologin am Uniklinikum Jena, Teresa-Maria Deffner, erklärte im Deutschlandfunk, nicht alle Angehörigen könnten der Initiative des Bundespräsidenten etwas abgewinnen. Viele würden sich eher stärkere Bemühungen wünschen, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern.



Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller 16 Länder hatten zudem dazu aufgerufen, über das Wochenende Kerzen ins Fenster zu stellen. Diese Form des Gedenkens unter dem Hashtag #lichtfenster geht ebenfalls auf Steinmeier zurück. Man wolle die Trauer der unmittelbar betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger teilen, erklärten die Länderchefs gemeinsam.



An der Aktion gab es aber auch Kritik. Im Internet formierte sich die Initiative #einkerzen. Darin enthalten ist der Aufruf, Kerzen zu Staatskanzleien der Ministerpräsidentinnen und -Präsidenten zu bringen oder vor den Rathäusern abzustellen, und zwar in der Menge der Zahl der Coronatoten in Deutschland (Stand Sonntag: 79.914). Der Initiator der Aktion, Marcus Ewald, warf den Landesregierungen auf t-online.de vor, verabredete Regeln aufzuweichen oder zu unterlaufen und stattdessen Lockerungen voranzutreiben. Die von den Regierungschefs beworbene Lichtfenster-Aktion kritisierte Ewald: "Zugespitzt bedeutet das: Hier schreiben die Schuldigen den Opfern vor, wie zu trauern ist."

