In Deutschland ist an die Verstorbenen in der Corona-Pandemie erinnert worden.

Bei der zentralen Gedenkfeier in Berlin sagte Bundespräsident Steinmeier, 80.000 Menschen seien dem Virus hierzulande bislang zum Opfer gefallen. Aber man gedenke nicht nur derjenigen, die an Corona gestorben seien. Ohne mit dem Virus infiziert gewesen zu sein, seien viele andere ohne Beistand und Abschied verstorben. Man sei ermüdet von der Last der Pandemie und wundgerieben im Streit um den richtigen Weg, ergänzte Steinmeier. Auch deshalb brauche man einen Moment des Innehaltens. Bei der Gedenkfeier kamen zudem Angehörige von Verstorbenen zu Wort. Vor Ort waren auch Bundeskanzlerin Merkel, Bundestagspräsident Schäuble, Bundesratspräsident Haseloff und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth.



Das zentrale Gedenken hatte mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin begonnen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, nannte die Krisenerfahrung in der Pandemiezeit ein -Zitat- Trauma unserer Seele. Auch in weiteren Städten wurde der Verstorbenen gedacht.

