Abgeordnete mehrerer Bundestagsfraktionen unterstützen den Vorschlag, den 8. Mai als Tag der Befreiung bundesweit zu einem Feiertag zu erklären.

Der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Befreiung vom Hitler-Faschismus, das Ende des Zweiten Weltkriegs und die bedingungslose Kapitulation bildeten die Grundlage des demokratischen Deutschlands. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt betonte, der 8. Mai als Feiertag wäre eine Mahnung, die deutschen Verbrechen nicht zu relativieren. Auch aus FDP und SPD kam Zustimmung. Das Land Berlin hat den 8. Mai bereits zum Feiertag erklärt, allerdings nur für dieses Jahr.



Die Vorsitzende des Auschwitz-Komitees in Deutschland, die Holocaust-Überlebende Bejarano, hatte den bundesweiten Feiertag in einem offenen Brief vorgeschlagen. In Frankreich wird der 8. Mai als Tag des Sieges gefeiert, Russland erinnert am 9. Mai daran.