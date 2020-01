Der Generalsekretär der Islamischen Weltliga, Scheich Mohammed Alissa, wird kommende Woche das frühere NS-Vernichtungslager Auschwitz besuchen.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland teilte in Köln mit, erstmals reise ein hochrangiger Vertreter einer internationalen islamischen Organisation zu der KZ-Gedenkstätte. Alissa wird von einer Delegation des American Jewish Committee begleitet. Teilnehmen werde auch der Generalsekretär des Zentralrates, El Yazidi.



Die Islamische Weltliga mit Sitz in Mekka ist eine der wichtigsten islamischen Nichtregierungsorganisationen. Ihr Ziel ist die weltweite Vertretung der religiösen und kulturellen Belange von Muslimen. Sie wird vom Königreich Saudi-Arabien finanziert.



In das größte NS-Konzentrationslager nahe der polnischen Kleinstadt Oswiecim wurden zwischen 1940 und 1945 weit über eine Million Menschen aus ganz Europa deportiert. Der weit überwiegende Teil waren Juden, dazu kamen etwa 140.000 Polen, Zehntausende Sinti und Roma sowie Tausende politische Häftlinge anderer Nationalität. Die Zahl der im KZ Auschwitz selbst und vor allem im dazugehörigen Vernichtungslager Birkenau Ermordeten wird auf bis zu 1,5 Millionen geschätzt. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Lager.