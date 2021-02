Der hessische Landtag hat mit einer Gedenkveranstaltung an die Opfer des rassistischen Attentats von Hanau vor rund einem Jahr erinnert.

Landtagspräsident Rhein sagte, 76 Jahre nach der Shoah habe man ein offensichtliches Problem mit Rassismus. Wer jetzt "Wehret den Anfängen" rufe, meine es gut, habe aber nicht verstanden, dass die Gesellschaft bereits mittendrin sei. Wären die Anfänge abgewehrt worden, wären wir jetzt nicht da, wo wir sind, meinte der CDU-Politiker. Neben den Landtagsabgeordneten nahmen Angehörige der Opfer an dem Gedenken teil.



Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-Jähriger in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet. Nach seinen Angriffen auf Bars und einen Kiosk wurden der Mann und seine 72-jährige Mutter zu Hause tot aufgefunden.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.